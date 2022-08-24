「鎖喉手」史普利威爾（Latrell Sprewell）是上個世紀末最有個性的球星之一，他的籃球生涯充滿色彩，別人做不到、不敢做的事他都挑戰過，包括毆打總教練，以及1999年帶領尼克打出膾炙人口的「老八傳奇」。更特別的是他告別NBA的方式，因為他看不上灰狼3年2100萬美元續約（2005年），反譏：「我還要養家活口。」結果多年之後，今年51歲的他淨資產只剩15萬美元。

史普利威爾1992年加入勇士，他的運動力與攻守兼備的球風很快獲得球迷欣賞，林書豪自曝當年也是他的球迷。2004-05球季效力灰狼，史普利威爾戰力開始下滑，但他拒絕灰狼還算豐厚的合約，其他球隊的報價他也嫌低，居然就再也沒有回到NBA。媒體報導是他的經紀人操作失誤，想要抬價到2月的截止日前再簽大約，結果什麼都沒撈著。

「退休」不到5年，史普利威爾就把錢搞光了，他生涯累積9700萬美元薪資，當年還嗆聲：「如果他（灰狼老闆）要填飽我家人的肚子，他就得加錢，不然你們就會看到我的孩子出現在拯救貧童的廣告。」諷刺的是史普利威爾後來被女友索求2億美元贍養費，也見不著她生的4個孩子，無法得知他們是否在飢餓中長大。接連而來的稅務問題，導致他的豪華遊艇被收回，房子被法拍。他最後返回老東家尼克擔任公關工作，根據《Celebrity Net Worth》估算淨資產只剩15萬美元。