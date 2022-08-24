很多人一早靠咖啡提神，但研究發現，一早喝咖啡，提神效果反而不太好。這是因為人體的內分泌系統，在早上6點～8點的時候，體內可體松（cortisol）的濃度最高，可讓人意識清醒、精神集中，反而是中午10點後、可體松開始慢慢下降時，再攝入咖啡因後，效果才最好。此外，午餐過後可體松又開始分泌，約下午1點～3點開始下降，因此建議下午1點～3點喝咖啡最好。

由於人體內分泌系統在早上6點～8點的時候，可體松濃度最高，可分解身體庫存的營養，以應付外界的變化，讓人體處於清醒、精神集中的狀態，可體松濃度高，會降低咖啡因提神的效果，因此人體就得喝更多咖啡才能提神，所以專家建議，最好等到10點過後、可體松開始慢慢下降時，再攝入咖啡因，這時刺激可體松分泌，更能達到提神的效果。

接著，中午吃飯後，身體得到營養，可體松又會開始分泌，大概在午餐過後約1點～3點開始下降，加上這時候血糖上升，會使腦袋昏沉，因此，午餐後一杯咖啡可以保持清醒。且咖啡因需要8小時代謝，有些人太晚喝咖啡會影響晚上睡覺，因此建議下午1點～3點喝咖啡最好。

但專家提醒，雖然咖啡因可以提神醒腦，但攝取太多、不斷預支體力，會讓人對於咖啡太過依賴，反而愈喝愈累。根據歐盟食品科學專家委員會評估，每人每日咖啡因攝取量最好控制在300毫克以下，大約是2～3杯咖啡就好。

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