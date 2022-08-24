陸美兩國漸趨競爭對立，雙方已從貿易戰打到科技戰，日經中文網以「大陸正在邁向比肩美國的科技強國」為題發文指出，日本文部科學省日前公布的《科學技術指標》顯示，大陸在有關科學技術論文數量和品質的三大指標上拿到3個冠軍，過去只有美國曾達成這個成績。

報導分析，大陸在科學技術領域迅速成長，背後關鍵在於北京政府主導下，戰略性地投入資金、推進人才培養，大陸在2016年發布的科學技術長期戰略中曾提出，到2050年要成為世界科技強國。

根據統計，大陸2020年科學技術研發費用來到59兆日元，比去年增加7.5％，而且在10年內增加約2.5倍，至於美國研發費用方面，則是72兆日元排在世界首位，但大陸正在迎頭趕上，日本則以18兆日圓排名第三。

另外從研究人員人數來看，大陸2020年為228萬人居冠，明顯多於排在第2名美國的159萬人（2019年），日本69萬人（2021年）則排在第3名；而在專利申請數方面，日本6.4萬件居冠，美國5.5萬件排名第二，大陸2.7萬件位居第四。

報導指出，大陸在科技領域自立自強上取得更大進展，北京政府正打造不受美國制裁影響的自主經濟結構，而科學技術實力是一大關鍵，分析此次在科學技術論文的數量、質量等3項指標均躍居世界首位，包括宇宙太空站建設等大型科學技術項目，以及展現在基礎科學研究領域的自主成果。值得關注的是，大陸在推動去碳化的重要基礎技術等方面也在取得進展，舉例像是新型鈣鈦礦太陽能電池，在能源轉換效率等性能上，與韓國等競爭世界第一寶座。

報導也提到，大陸在科學研究方面仍存在難題，受到陸美對立、大陸疫情嚴控政策影響，大陸赴美留學人數正在減少，一名外國研究人員透露，研究人員在大陸，其所受到包括阻礙自由思維等的限制也正在增加。