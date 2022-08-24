葉女士右乳正常(左圖)，但左乳卻發現有巨大腫瘤(右圖紅圈處)。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗一位48歲的葉姓婦人，半年前開始發現左側乳房持續腫大、呈現兩側明顯不對稱的情況，經檢查發現長出纖維瘤，所幸經住院和手術治療，葉婦才恢復出院。

葉姓婦女除左側乳房持續腫大，最近日左乳房出現疼痛及重墜感，同時伴隨肩背痠痛、以及平躺時有呼吸壓迫感的症狀，因此到醫院就醫。

經超音波檢查顯示，其左側乳房有一個大小為10多公分的高回音性腫瘤，以粗針切片確認為乳管增生。由於腫瘤相當大，涵蓋整個左側乳房，為了完整切除腫瘤，醫師為葉女士進行左乳房全切除手術，切除後之腫瘤經病理化驗，結果為良性巨大纖維瘤，術後葉女士恢復良好、順利出院。

大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵表示，纖維瘤是乳房常見的良性腫瘤，依據其生長速度和發生年齡可以區分為3類，第一種是一般纖維瘤，好發於15-50歲女性，通常長至2到3公分即會停止。

第2類是幼年型纖維瘤，常發生於青春期，發生率約為0.5-2％，此纖維瘤生長迅速，最大可到10到20公分。第3類巨大纖維瘤大多發生於成年女性身上，有時懷孕期或哺乳期也會發生，大小通常超過5公分以上。

陳以涵表示，由於目前纖維瘤發生的原因不明，一般認為與荷爾蒙不平衡有關，在青春期、懷孕和哺乳時受到荷爾蒙影響，因此容易形成纖維瘤，而到更年期時大多會慢慢縮小或消失。

陳以涵提醒，良性纖維瘤轉變成惡性腫瘤的機率較低，因此建議定期追蹤檢查即可，但若發現腫瘤形狀變得不規則或持續變大，就需要進一步檢查是否發生病變。另外，如果是幼年型和巨大纖維瘤，因為其生長迅速且會影響外觀，則建議盡早手術切除。