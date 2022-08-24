台南雙警命案震驚全台，引發民眾對相關法規的討論。曾擔任立委的媒體人陳文茜表示，2004年台中發生葉小隊長與販毒集團槍戰事件，全台都為葉祈福，不料她身邊的刑警隨扈卻表示：「他必須死，否則他會拖垮全家。」這句話讓她開始全面研究法律規定，最後在時任立法院長王金平的幫助與各黨同意下，促成了「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」修法。

陳文茜昨日（23）在臉書粉絲專頁「文茜的世界周報 Sisy's World News」發文表示，2004年，她在政壇的最後一年，台中發生葉小隊長及另一位警員與販毒集團槍戰，他們英勇面對歹徒方強大土製槍枝的火力，即便頭部中彈倒下、鮮血直流時，仍掙扎對著前方開槍。之後全國皆為葉祈福，希望他能活下來，但她身邊的刑警隨扈卻「冷酷」地說：「陳委員，他必須死，否則他會拖垮全家。」

陳文茜坦言，自己被隨扈這番話震驚，才得知原來刑警當時只要受傷身殘，就必須退出工作，只能領基本薪資，一個月不到3萬，更遑論槍傷的後遺症往往是生活能力喪失，所以在警界同仁看來，葉小隊長「必須死，還可以得到一筆撫恤金。這一家人才不會被拖垮，他的家人才能活下去」。隨扈的話點醒了她，於是她開始全面研究法律規定。

對此，陳文茜指出，她找到整個制度的盲點：自1950年立法至2004年，54年，沒有任何人注意到，我們把工作性質具有生命危險的警察，比照公務員，而不是工作性質類似的軍人。所以因公殘廢的警員必須離職，薪資所得只有警員的基本薪資，何況上前線對峙的多為年輕警員，按年資他們的基本薪資很低。

陳文茜回憶，那一年立法院為了某件事加開特別臨時會，按理不能提一般性法案，她在政黨協商會議前，特別拜託院長王金平列入議程，王居然破例同意了。接下來修法會議上，扁政府反對，但不是陳水扁本人，而是其他官僚機關，理由則是預算不足。當時她修法要求：

1）警察條例中比照軍事人員，若因公受傷，比照軍人的醫療照顧。

2）其醫療費用由國家負擔，包括基本照顧費用津貼。

3）若有未成年子女，應給予獎學金補助至大學畢業。

在與主計長、人事局、考試院等官員唇槍舌戰後，除了本來就獲得的無黨籍、親民黨、國民黨三黨共同提案，代表民進黨參與會議的書記長蔡煌郎也站起來表示：「我們民進黨支持陳文茜委員的提案，同意修法，我們反對政府機關的立場。」於是全場支持，兩天後送臨時院會，二、三讀表決通過。但此案通過之前，葉小隊長熬過了幾天就不幸過世。陳文茜感嘆：「是他，成全了後輩同袍，奉獻之餘有起碼的保護。他的偉大，永留我的心中。」

此文發出後獲得超過2萬個讚，網友紛紛留言：「那句話真的好令人心酸，忍不住哭了」、「謝謝文茜姐，感謝有同感心的您，我們需要這樣的民意代表！」「我也是軍警家庭長大的小孩，感同身受，謝謝文茜」、「以前我的哥哥考上警察，我媽媽極力反對而放棄。現在證明母親的阻止是正確」、「其實政府能做很多事，只是沒有心做，每次亡羊補牢也做半套」。