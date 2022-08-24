2022年台灣機器人與智慧自動化展開展，在疫情催化下，新光保全積極研發無人接觸商機，致力打造安全、安心的智慧生活服務模式和管理系統，為進行數位創新轉型與商機推展的業者提供更好的幫助，反映出由於全球持續受疫情影響，許多受到影響的行業除勉力維持外，也不得不尋求新的發展。

近年物聯網伴隨智慧城市的發展，再加上疫情關係，新光保全了解到一般商家與消費者越來越重視非接觸式的服務。看好旅遊商機，且台灣近期疫情逐漸趨緩下所出現的報復性旅遊潮，新光保全提供民宿、旅館及大樓大廳使用「智能訪客管理系統」，具有人證核實、人臉測溫實現無人化接待，並能省下夜間人力，幫商家省錢也能透過科技管控防疫。

此外，透過「AI智慧影像防護」，能協助工廠、倉庫、空曠之處等，即時辨別入侵的狀況。對於過往可能只是動物經過或落葉掉下即會觸動警報，現在透過AI技術協助，鎖定入侵狀況能夠有效辨別「人」形，即時發出驅離警戒，進而達到自動化監控

新光保全亦持續布局長照商機，推出了最新款的「智能照護手錶」，以行動照護方式強化長照服務。另本次與優式機器人聯手展出智能護草機器人，透過高精度定位系統，計算出虛擬電子圍籬，能夠提供戶外場地有效除草，並減少人力的需求。

後疫情時代的新生活模式，使人們對於數位生活的需求大增。新光保全早在2004年便推出服務型機器人，實現無人化的保全服務。近期也積極備戰搶占疫後商機，掌握民生需求找出問題，提供完整解決方案，滿足客戶以順利度過疫情所造成的衝擊。對於未來的應用發展與成長力道，新光保全有信心能滿足市場的所有期待。