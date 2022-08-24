眾達-KY(4977)受惠零組件缺料舒緩，32G產品之產能利用率提前進入滿載，法人看好全年每股盈餘將有逾5元實力，不僅如此，2023年在400G產品貢獻加溫下，成長動能將更強勁，眾達-KY今開高震盪，早盤一度亮燈漲停，午盤後也多維持5%~6%的漲幅表現，其餘光通訊個股統新(6426)也大漲逾9%，光聖(6442)也勁揚約2%，整體光通訊族群在下半年營運叫好下，相較大盤顯著抗跌。

眾達-KY於今年第一季時32G關鍵零組件仍持續短缺之，如MCU(微控制器)與電源管理相關零組件，但該狀況自第二季開始出現顯著的改善，帶動眾達-KY的32G產品之產能利用率較原先預期的第三季提前進入滿載。

眾達-KY第二季營收為6.89億元，換言之，單月落在2~2.5億元區間，未顯著提升，但因舊產品線毛利率較低，因此，帶動整體毛利率自第一季的21.8%提升至27.5%，且營業利益達1.23億元，大幅優於法人圈預期，惟業外則受金融商品評價損失影響，總計每股盈餘為0.61元，季減少2.5%，年減少59.7%。

法人認為，以眾達-KY個產品領域來看，儲存網方面，蘇州廠之32G產線將維持產能滿載，單月產量約15萬顆；檳城廠則逐漸恢復人員流動，並增添部分32G產能，而10G以下產品將持續減少。乙太網部分，25G需求將約持平，下半年主要變數為100G產品逐漸切換至第二代。此外，眾達-KY400G產品已於第二季進入外場測試階段，產量將自單月數千顆持續增量；新竹廠之EML封裝業務預估將持平，基於舊產品線逐步停產，調整2022年對眾達-KY的營收預估，將落在約28億元，每股盈餘將有逾5元實力，不僅如此，看好在400G產品持續增量下，眾達-KY在2023年成長動能將更強勁。

統新7月合併營收5111.4萬元，累計前7月合併營收4.05億元，年增率分別為41.38%與34.91%。統新認為，後續將受益於全球疫情影響逐漸淡化，經濟活動復甦，5G基建陸續啟動和光學鍍膜技術多元開展，中長期營運審慎樂觀。