高雄市長陳其邁與發言人張硯卿、周璟瑜首度合體拍片宣傳鹹酥雞嘉年華活動。（柯宗緯翻攝）

外縣市多間人氣鹹酥雞店家將至高雄大遠百與大家相見。（圖為台中巷口炸雞專門店）

「2022年全國鹹酥雞嘉年華」將在27、28日於高雄大遠百登場，近百家店齊聚尬場。熱愛鹹酥雞的高雄市長陳其邁首度合體正妹發言人張硯卿、周璟瑜拍片宣傳，卸下「偶包」狂嗑鹹酥雞，讓正妹發言人嬌喊是「職災」，卯起勁來號召全國民眾快來高雄吃爆鹹酥雞。

觀光局今釋出兩支宣傳影片，剛就任的張硯卿、周璟瑜與市府團隊日夜都在拚，陳其邁特地準備豐富的鹹酥雞、珍奶作為宵夜驚喜，發言人想吃卻又擔心發胖，陳其邁直說，「不要再堅持了，面對邪惡鹹酥雞美食，吃就對了，減肥是明天的事，小孩子才作選擇，這些我全都要」。

陳其邁笑說「鹹酥雞是最邪惡的食物，何必這樣堅持折磨自己，加入我們邪惡的行列」，兩位正妹發言人也顧不得形象，在鏡頭前大啖鹹酥雞，吃貨模樣全都錄，就是要宣傳全國鹹酥雞嘉年華。

觀光局長周玲妏透露，這次網羅全台各地最具代表性的國民美食鹹酥雞攤，2日近百攤，以及充滿七十年代回憶的啤酒、可樂、奶茶和氣泡飲，還有包含本次活動代言人鹹酥雞女神張文綺、聲林之王選手柯騰皓、朱禹豪和水晶魔幻師王聖榮等人到場同樂。

觀光局指出，為配合這次活動70年代美式復古主題，包含老字號台灣啤酒、海尼根及可口可樂應邀出場，台啤更特別推出新口味「少年狼啤酒」帶給民眾「一口鹹酥雞，一口啤酒」味蕾饗宴，享受港都獨有「雞加酒」盛宴。

另外，觀光局也貼心幫無法享受酒精的民眾準備其他選擇，包含鹽埕區奶茶一條街的小熊奶茶、時下年輕人最愛的龍家小巴氣泡飲等，也有多家無酒精飲料及咖啡飲品提供大家選擇。