新竹市政府近年以設計力導入公共建設，年年獲得國家卓越建設獎，今年榮獲24項獎項肯定，讓民進黨新竹市長參選人沈慧虹在臉書直喊：「特別有感觸！」她說，因選舉竹市建設遭受許多批評，但這些獎項就是最好的證明，證明過去幾年施政方向、堅持價值在正確道路上。

沈慧虹在臉書發文表示：「新竹改變，有目共睹！」她表示，因選舉關係，這段期間在網路、新聞對新竹市府過去建設出現各種攻擊，好似過去幾年新竹市都停滯，甚至出現競選對手質疑建築師沒有經驗的荒唐言論。

沈慧虹強調，過去七年多她和市府團隊每天兢兢業業，就是為了給市民最好的建設，國家卓越建設獎24項獎項就是最好的肯定與證明。

沈慧虹指出，此次得獎的建功國小通學步道，原本舖面破損、狹小，透過縫補斷點，並擴建步道變為6公尺寬，更感謝陽明交大認同她推動步行城市的理念，配合釋放校園空間，共同打造無障礙環境與街角廣場。此外，她也新建、整建超過50公里人行道，讓每個人都受惠、安心走路，因為「下了車，我們都是走路的人」。

但公共建設沒有盡善盡美，沈慧虹表示：「作為執政者、作為領導者，最重要的工作不只是看見問題，而是要解決問題，做不好的就是要改，這也是我未來擔任市長對市民的承諾。」

沈慧虹強調，她相信，建設沒有捷徑，只有繼續努力，一直努力，才能不負民眾所託，給新竹人最幸福的生活。