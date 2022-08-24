座落於高雄市茄萣區的「海洋科技產業創新專區」海上訓練水池工程日前動工，工程預計在2023年中完工；訓練水池是一座符合教育部標準、25公尺長的室內泳池，民進黨立委邱志偉說，此水池也將開放學校教學及在地居民運動，改善茄萣及鄰近區域長年以來沒有泳池的問題。

邱志偉指出，位於茄萣區興達港旁的海洋科技產業創新專區專司培育台灣的風電產業人才，經過他爭取後，終於確定新設立訓練水池。在專區訓練之餘，平常也能開放給學校學生及民眾使用，讓海洋科技產業創新專區與地方民眾有更多互動。

動土典禮由邱志偉及經濟部次長曾文生主持，高雄市市議員陳明澤、能源局長游振偉、金屬工業研究中心董事長林仁益、高雄市運發局長侯尊堯、興達港區漁會總幹事郭展豪等都出席動土典禮，活動簡單隆重。

此訓練水池長25公尺、寬16公尺，共有6個水道，深度從1.2公尺至1.6公尺，為漸深式泳池，共可容納40人，是符合教育部規範的標準泳池，工程在8月動工後，預計將在明年中完工。