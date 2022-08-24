知誠慈善協會近日為新冠疫情往生者舉辦超薦祈福法會，並將供品民生物資2700份捐給三重和蘆洲兩個區公所，以轉贈給弱勢家庭，希望能補充弱勢家庭的民生必需，減輕經濟負擔。

知誠慈善協會發言人馬駿達表示，協會為超薦在新冠疫情中不幸往生者，結合慈濟法善慈善會及愛勳在關懷協會聯合主辦，在蘆洲保佑宮、北邑五靈堂、玉璧三王府及板橋慈濟宮共同協辦下，23日下午在三重區綜合體育館向日葵廣場舉辦一場盛大的法會，現場供品共有2700份，法會結束後，供品全數捐給三重、蘆洲兩個區公所，以轉贈給弱勢家庭。

三重區長陳奇正代表受贈，並回贈感謝狀給知誠慈善協會；陳奇正表示，協會在疫情期間，也曾捐贈防疫物資給區公所和清潔隊，這次並將法會供品捐給弱勢家庭，公所表示感謝。

協會成員之一、民眾黨新北市議員參選人陳俊霖表示，協會是一群來自各界的有志之士所組成，在新冠疫情爆發實施三級警戒期間，陸續捐贈防疫物資給新北市立聯合醫院三重院區、衛生局、警察局、區公所等單位，也捐給各清潔隊及台灣大防疫車隊等民間組織，防疫物資總金額超過200萬元以上，也曾捐贈民生物資給三重社福中心。