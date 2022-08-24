中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增18例染疫死亡個案，其中一名30多歲女性無慢性病史，曾接種3劑疫苗，8月13日快篩陽性，15日高燒41度、全身抽搐、昏迷送醫，隔日急救無效猝逝，從確診到死亡僅短短4天。

今天新增18例死亡個案年齡介於30多歲到90歲以上，其中2例為30多歲，分別為一男一女。18例死亡個案皆屬重度感染、17例具慢性病史、13例未接種3劑COVID-19疫苗，確診日介於今(2022)年5月9日至8月20日，死亡日期介於5月27日至8月21日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，30多歲女性無慢性病史，曾接種3劑疫苗，8月13日快篩陽性，15日發高燒至41度、全身抽搐、昏迷送醫，有休克現象，緊急插管使用呼吸器，電腦斷層顯示腦水腫，16日急救無效過世，死因為缺氧性腦病變、癲癇重積和新冠肺炎。

另一名死亡個案為30多歲男性，有高血壓病史，曾接種2劑疫苗，5月18日PCR陽性確診，居家照護後解隔離，但6月10日發燒、呼吸窘迫、意識改變，經急救無效過世，死因為呼吸衰竭、疑似腦出血；原本的新冠肺炎確診放在其他死因，後來修改列為直接死因之一，因此補提列通報。