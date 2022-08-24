8月19日晚再次在大屯社區大學（大里高中），分享「霧峰林家故事系列-林文察與林文明」。開創霧峰林家大格局的兩位偉大先人，生命中雖然英年早逝，但是他們在有限的長度，卻是活出比別人更寬闊的世界。

從參與小刀會戰役、太平天國戰役、戴潮春戰役等，懷著感恩報效國家的精神，前後約十年的時間（1854-1864），過著辛勞的日子，披星戴月，馳騁沙場，無止境的戰爭，一場接著一場。除非具有過人的毅力、忠貞節義的精神、心懷重大責任感，否則無法擔當如此高負荷的工作。

除了緊張的戰場生活，又要面對部分閩官的忌妒，經常給穿小鞋。部分閩官非常忌妒怨恨林文察晉升官職太快速了，經常性的對林文察部隊使其軍餉晚到，甚至缺斤短兩的，意圖造成林文察部隊士氣的低落，而不管他們是在前線打戰，急需要各種補給與維持高昂士氣。文官的扯後腿舉動，已經超越忌妒心理，而是打擊士氣危害國家安全了。

雖然歷經各種艱難，林文明仍然在1861年千總、1862年參將，1864年晉升到二品副將。林文察於1858年游擊、1860年參將、1861年副將、1862年總兵，1863年晉升到從一品福建陸路提督兼任福建水師提督，達到武將的最高境界。

林文察與林文明兩兄弟的故事，內容曲折豐富，堪稱是臺灣軍事歷史中最精彩的一段，也是最具有勵志精神的一篇。他們的故事，再一次說明官場絕對是鉤心鬥角的場域，不是滿腔熱血單純做事就能走進，反映出熱血青年與官場老手的對比。

兩個小時無法完整的論述他們的精采故事，只能選擇重要部份分享。不管社會如何的複雜，每個人報效國家的心志永遠存在；不管人心如何的多變，愛家愛社會的精神永遠存在！期待前輩先進們，分享更多關於林文察與林文明的故事。

作者為洪霞文化交流協進會執行長、霧峰林家第九世

照片來源：作者提供。

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