萬泰科技公司捐贈新北市學校冷氣抑菌空氣濾網。（王揚傑攝）

萬泰科技公司捐贈新北市學校冷氣抑菌空氣濾網。（王揚傑攝）

開學在即，專家預測開學後疫情可能上升，新北市長侯友宜今（24）日上午到板橋國小視察校園防疫整備，確認防疫物資均已到位，同時代表新北市府接受萬泰科技公司捐贈冷氣抑菌空氣濾網4.7萬片，讓教室冷氣也具有高科技的抗菌功能，提供學生更安全的學習環境。

侯友宜表示，各級學校即將開學，新北市在各項防疫作為仍依循中央規定，維持高標準，疫情以來，新北市各級學校全力投入防疫，特別在防疫物資的需求上極為迫切，萬泰科技的善心義舉，捐贈市值超過百萬的科技濾網，且自疫情發生以來，累積捐贈防疫物資市值已高達600萬元，是愛心優質企業的楷模。

萬泰科技董事長張銘烈表示，今年4月捐贈新北社福機構市值475萬元的防疫物資後，這次將企業關心社會的行動帶進校園，提供學校班級自行研發的冷氣科技濾網，ACT銀銅鈦材質經輔仁大學驗證抗菌效果，更特別以新北市各學校冷氣廠牌濾網的尺寸，客製化裁切，方便學校安裝與使用，讓防疫更簡單，讓家長更安心。

教育局表示，新學期即將開學，各校落實校園防疫措施全體總動員，市府除了全面補助各校防疫經費，購置體溫計、酒精、口罩、消毒及洗手用品、午餐隔板、快篩試劑等物資外，也提醒所有師生遇有身體不適時，落實不到校上班或上課，並掌握3級防護、健康5原則，確保校園師生身心健康。