2022智慧港灣全球論壇24、25日一連2天在高雄展覽館登場，本屆以「打造百年智慧港灣」為主題，邀請超過30位國內外專家學者與港灣城市代表，共擘藍色經濟與永續發展願景。高雄副市長羅達生表示，盼藉由國內唯一探討港灣經濟發展的國際級論壇，加速海洋科技、智慧港灣、智慧城市發展，讓高雄扮演接軌國際的樞紐。

智慧港灣全球論壇是由高雄市政府自2016年開始主辦，原規劃2年一屆，第3屆舉辦因疫情延至24日舉辦，開幕典禮由高雄市副市長羅達生主持，交通部常務次長祁文中、海洋委員會副主委蔡清標、港務公司董事長李賢義等多位業界代表均蒞臨參與，講者之一的日本大阪市港灣局局長丸山順也也特別視訊連線，共同見證論壇起跑。

羅達生在開幕致詞時提到，市府團隊在2年前的今天上任，市長陳其邁推動4大優先政策中，首要就是加速產業轉型，除引進半導體、電動車等高科技產業，也積極推動循環材料、醫材、船舶、航太等高成長、高附加價值的產業發展，其中明日之星就是坐落在亞灣的5G AIoT產業。

羅達生指出，高雄百年來的轉型發展都與港區息息相關，但隨產業發展變遷、環保意識抬頭及台灣在全球製造業的分工佈局逐步外移，以貨物為主的港區經濟發展推動力道減緩，市府推動港區經濟發展從貨物轉換成以人為主，擘畫亞灣區轉型5G AIoT產業，帶動整體灣區智慧轉型，加速海洋科技、智慧港灣、智慧城市發展，「高雄有企圖心，扮演海洋科技接軌國際的樞紐。」

交通部常務次長祁文中肯定高雄近年進步有目共睹，強調港口與城市密切對話合作、攜手接軌國際才能共創雙贏，港務公司為此致力港口軟硬體升級，例如高雄港洲際第6貨櫃中心已啟用、7櫃將於2024年營運，打造高雄港成為亞太貨櫃樞紐。客運部分的港埠旅運大樓也配合市府引進5G AIoT智慧應用，為高雄經貿發展創造新動能。

海洋委員會副主委蔡清標則表示，高雄是台灣從海洋出發最佳的實踐，市長陳其邁先前擔任行政院副院長時代表政府頒布「海洋政策白皮書」，訂定生態永續、安全海洋、產業繁榮3個願景目標，海委會隨著數位化時代演進，也以數位科技、5G AIoT基礎努力打造智慧海洋，未來從離岸風電、海洋能開發、深層水開發等也將兼顧海洋環境，做到安全、永續、發展均衡發展。

2022智慧港灣全球論壇除講座對談，現場並設置主題展覽區，由高雄市政府、交通部及臺灣港務公司、國家海洋研究院與海洋委員會聯合規劃「高雄意象館」、「智慧港口願景館」與「海洋科技創新專區」3大專區，展示城市智慧科技、綠能永續技術應用，以及智慧港灣城市發展、航港產業數位轉型成果。