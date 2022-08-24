中央流行疫情指揮中心分別在6月中、下旬將住宿、社區式機構納入定期快篩行列，服務對象每周快篩2次，工作人員則至少1次，原訂實施至8月31日。指揮中心今宣布，相關政策將延長實施至9月30日，公費快篩試劑已在上月底陸續寄出。

指揮中心說明，Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒持續在全球擴散，9月份疫情恐有升溫跡象，尤其住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應持續警惕避免發生機構群聚感染風險，故公費快篩延長實施至9月30日。

根據既有規定，機構服務對象每周需快篩2次，其中身心障礙者、失智症患者、2～18歲者每周篩1次；未滿2歲則免篩，若有症狀則需接受PCR採檢；工作人員方面，則每周定期快篩至少1次，有症狀也需快篩。不論是服務對象、工作人員，確診3個月內可免篩檢。

指揮中心指出，公費快篩試劑已於7月底陸續寄出，發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿型照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等社區型照顧機構。公費快篩試劑配送數量，以服務對象每人每週2劑及工作人員每人每週1劑估算，請各類機構及單位確實落實防疫政策，降低感染風險。