內政部長徐國勇（左）頒獎表揚績優村里長、地方民意代表及民政人員。（洪靖宜攝）

全國資深績優村里長、地方民意代表及民政人員齊聚一堂接受頒獎。（洪靖宜攝）

內政部今於高雄文化中心舉辦全國今年資深績優村里長、地方民意代表及績優民政人員表揚大會，由部長徐國勇及高雄市長陳其邁出席感謝第一線人員，尤其是疫情之際，配合政府政策，一共有306人獲表揚，其中有6人服務滿40年。

內政部24日上午在高雄市立文化中心舉行「111年資深績優村里長、地方民意代表及績優民政人員」表揚大會，內政部長徐國勇和高雄市長陳其邁等人出席。內政部長徐國勇表示，村里長、地方民代及民政人員，長期擔任政府與民眾之間的重要溝通橋樑，許多行政工作是沒他們做不好的，尤其在疫情超過2年之下，他們持續堅守崗位，讓台灣經濟成長率成長，也配合有許多深入民間如居家檢疫、疫苗接種、訪視、通報尋人等防疫措施，讓防疫網絡緊密無間斷，相當辛苦。

「全世界最難做的工作是里長！」高雄市長陳其邁說，村里長處理許多各式各樣大小事，比市長還辛苦，除了防疫，還有老人共餐或者是居家照護、日照，甚至公托、公幼，里長也都非常熱心的配合推動，所以感謝全國的基層里長，為社區為市民付出，也更歡迎大家來到高雄，領完獎後可以到處走走。

今年有306人獲表揚，包括6人服務滿40年獲頒二等內政專業獎章，15人服務滿30年獲頒三等內政專業獎章，特優村里長121人、績優民政人員164人。

台南市七股區溪南里因鄰近海邊，為減少水患之苦里長黃榮輝爭取里內排水防汛建設，完成改善里內近8成農水路，保障里民、農漁民用路安全；而高雄市小港區廈莊里劉豐源里長擔任里長也已長達41年，他說他自上任後積極爭取改善地方排水設備，目前當地順利解決水患，他也決定只做到這屆，未來要把時間留給自己和家人。