根據路透社所做的最新調查，受訪的股票策略師認為在最近這一波反彈帶動標普500指數脫離熊市低點後，今年底該指數估將比當前水準再略漲一些。

意外強勁的企業獲利和財測，加上投資人看好聯準會在大舉升息抑制通膨之際也能實現經濟軟著陸，助標普500指數從6月中旬觸及的谷底反彈上漲約13%。

根據路透社過去兩周調查近50位策略師所取得的預測中值，標普500指數今年底可能收在4,280點，低於5月底調查時預估的4,400點，但仍較本周一收盤的4,137.99點高出3.4%。

此外，最新調查顯示標普500指數可望在2023年繼續走高，預測到明年中站上4,408點。

自2020年新冠疫情導致全球股市崩盤以來，標普500指數在今年第二度跌入熊市，今年以來仍下跌約13%。

略超過一半的受訪策略師認為其預測所面臨的下行風險大於上行機率，而大多數接受調查的策略師預期未來三個月市場波動將加劇而非放緩。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo 表示，展望9月，那對股市將是黯淡的一個月。我認為可能會有一些拉回，但沒有任何跡象顯示股市會再創新低，因為我相信市場已經確立底部。

他預估標普500指數今年底將收在4,350點，「美股可能在年底開始反彈。聯準會不會變得過於激進，通膨也出現下降的跡象，我認為勞動力市場也將很快開始減弱，這應該會緩解聯準會變得過於激進的壓力。

今年以來聯準會已經將基準隔夜利率調升2.25個百分點，以抑制處於數十年高點的通膨。

本周包括聯準會主席鮑爾等重量級央行人員將在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）年會齊聚一堂，投資人希望屆時聯準會能提供更多有關未來升息幅度有多大以及美國經濟有多強的線索。

亨廷頓銀行（Huntington National Bank）投資長John Augustine表示，我們認為明年美國經濟陷入衰退的可能性為50、50各半。如果美國經濟陷入衰退，聯準會還會繼續激進嗎？我們不知道，我們必須從鮑爾那裡得到更多信息。

此外，根據這份最新調查，受訪策略師預期道瓊工業平均指數今年將收在34,200點，較本周一收盤的33,063.61點上漲約3.4%。