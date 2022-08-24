本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡(2758)受國內疫情升溫影響，2022年上半年獲利衰退達2成，所幸隨著疫情趨穩，7月營運表現已明顯回升，對下半年營運成長樂觀看待。未來規畫進軍日本、美國等海外市場，並看好品牌代工業務具發展潛力。

路易莎咖啡2022年上半年合併營收10.11億元、年增10.2％，毛利率升至54.88％，雙創同期新高。惟營業利益0.26億元、年減達20.5％，使營益率自3.59％降至2.59％，歸屬母公司稅後淨利0.21億元、年減21.45％，每股盈餘（EPS）1.05元，均降至同期低點。

路易莎咖啡董事長暨總經理黃銘賢表示，公司在疫情期間持續展店，帶動營收維持成長，但拓展直營店費用較高，且直營店內用營收占比達50％，疫情升溫導致內用需求下滑，亦會影響咖啡豆商品出貨，使整體獲利因而下滑。

不過，隨著國內疫情趨穩，餐飲內用人潮回籠配合暑期旺季助攻，路易莎咖啡7月自結合併營收1.81億元，月增8.62％、年增達49.93％，回升至近4月高點、改寫同期新高。累計前7月合併營收11.91億元、年增達14.79％，續創同期新高。

黃銘賢表示，在內用需求明顯復甦下，路易莎咖啡7月獲利相當不錯，商用量販咖啡豆業務亦已獲得不少企業客戶。隨著直營及加盟門市持續開出，帶動營收規模擴大下，可望帶動下半年營運較上半年顯著成長。

同時，路易莎咖啡也運用資源優勢拓展品牌代工業務。黃銘賢指出，路易莎咖啡已有7個中央工廠、設有物流中心，已與許多品牌合作代工生產，如替他個人投資的蔬食品牌光焙若代工生產20個品項，路易莎咖啡在導入蔬食品項後，亦帶動直營店營收成長15％。

黃銘賢表示，設立中央工廠主要為做為提供加盟店相關商品的穩定後盾，目前已規畫設立第8座餐食中央工廠，相關產能除了供應自家品牌使用外，也可接受外接代工訂單需求，看好未來在品牌代工業務上亦具發展潛能。

而路易莎咖啡投資持股9成的泰菜餐廳「初泰PIKUL」，在餐飲內需人潮復甦帶動下，7月營運已恢復原有水準逾9成、並實現獲利，後續將邁出展店步伐。法人指出，路易莎咖啡7月單月稅前獲利已達上半年合計近6成，看好下半年獲利表現將顯著回升。

同時，路易莎咖啡持續瞄準海外市場。黃銘賢表示，泰國路易莎將持續調整產品，規畫銷售早午餐，並展開進軍日本及美國市場規畫，其中日本預期先行、規畫先進軍二線城市開出「前店後廠」門市，確立產品及經營SOP後再展店，美國則預期開設以外帶為主的店型。