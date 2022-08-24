下周將迎來開學日，開學商機湧現。富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，返校必備的書包、K書專用桌椅、幼童睡袋及文具小物等各式求學用品買氣飆升，本月銷售較上月成長達4成。

今年以具備減壓功效的「護脊書包」、符合各年齡需求的「成長型傢俱」及便攜好收納的「四季可用睡袋」最受消費者青睞。

為助家長一次購足孩子的求學備品，momo即日起至9月12日祭出《你開學我放價》活動搶攻買氣，嚴選眾多育兒品牌如成長天地、怡倫家居、童樂可、怡寶、Tiger Family等限時下殺5折起，凡消費不限金額即可登記抽iPad，下單滿額最高再送600元momo幣等好康，預計帶動開學季銷售年增突破3成。

書包為上學的首要標配，除了按照兒童身高體型挑選合適的大小及款式，momo據站上銷售觀察，現代人注重學齡孩童的骨骼健康，因此符合人體工學兼具減壓功效的「護脊書包」買氣攀升，約佔整體兒童書包銷售8成，又以守護孩童行走安全的「發光反光款」及提升上學樂趣的「Q版卡通設計」為家長們挑選書包的首選。

例如momo獨家「IMPACT 怡寶」聯名輕量成長型護脊書包，含三段式減壓背墊及360度反光設計，防潑水材質抗污易清洗；新品「Tiger Family」小學者護童安全燈超輕量護脊書包 Pro 2，貼心備有可換電池的安全燈，單月熱銷破600組；以及專為中高年級小學生設計的「Frii」輕量護脊書包Retro 30L，內含護脊鋁片，有助背部減壓分散重量，養成正確體態。

不少家長會趁開學前替孩子升級書房裝備，打造最佳的親子共讀環境，具備升降式設計的「成長型書桌椅」可多段調整高度及桌面傾斜角度，符合各年齡成長需求故晉升選購焦點。如「成長天地」兒童書桌椅組有100cm、110cm兩種尺寸，備有桌上書架及隱藏式大抽屜，讓孩子學習收納書本與文具；曾獲紅點設計獎肯定的「iloom 怡倫家居」Ringo-i固定型一秒收心專注學習兒童成長椅，主打坐下即固定坐墊和輪子，有效提升學習效率；以及月銷300組的「MyTolek 童樂可」原木學學椅，從椅面到腳踏墊皆能自由調整超萬用。

此外，讓孩子在幼兒園午睡也像在家一樣舒適，便攜易收納的「睡袋」亦躋身熱賣行列，其中標榜「一體成形」、「四季可用」為觸動家長下單的關鍵因素。推薦夯品如「ISHUR伊舒爾」天絲兒童睡墊三件組，頂級天絲有助吸濕排汗，輕盈透氣CP值破表；主打冬夏兩用的「Embrace 英柏絲」100% 純天絲MIT兒童睡袋，冬季可放入專屬被胎加倍保暖，單月狂賣400組；另有全程台灣製造的「HongYew 鴻宇」防蹣抗菌美國棉兒童睡袋，防黴菌入侵，四季皆宜最實用。

看準開學季採買商機崛起，momo購物網祭出《你開學我放價》活動，即日起至9月12日全館開學季指定商品限時優惠5折起，消費不限金額即可登記抽「iPad一台」，限量3名，再加碼滿額登記送momo幣，活動期間單筆消費「滿990元即抽100元momo幣」、「滿5,000元再抽600元momo幣」。