小甜甜一開口就哽咽，不捨艾成離去。（民視提供）

梁佑南來送艾成一程。（民視提供）

今日艾成追思會，不少星友都前來參與他最後的演唱會，從事發第一時間就陪著王瞳的李明依，她今表示艾成一直想開演唱會，今天希望線上直播能達好幾萬人，用音樂追念他。這段期間她也陪著王瞳，透露王瞳還是很虛弱，瘦了好幾公斤，也吃不太下，她們陪著她一起禱告，告訴她艾成在耶穌那邊好得不得了，姊妹們都會一直陪著她，王瞳也允諾說：「好。」

宋逸民也帶著小甜甜等人一同參加追思會，他表示對於艾成的離去感到非常不捨，但大家都有未來見的盼望，艾成只是先到天家去了，未來會再相見。而小甜甜更是一開口就哽咽，表示艾成都是帶給大家歡笑，會把別人發生的事情記得非常清楚，再找時間關懷對方，是個非常有愛開朗的人。

艾成生前客串老婆王瞳的劇組《決勝的揮拍》，演員謝佳見、程予唏、沈建宏等人也一起到艾成追思會會場，謝佳見表示他們和王瞳有個群組，每天都會傳訊息關心她，雖然王瞳回覆得很簡短，但至少有向大家報平安，大家都會一直陪著她度過這段艱難的期間。

艾成的同門師姐梁佑南表示剛剛到殯儀館，一度找不到追思會會場，她在心裡跟艾成說：「姊來看你了，你要幫我找到位置。」結果一轉角就找到了。她也希望大家不要再討論艾成墜樓的原因，要用祝福的心看待這件事，王瞳也有答應她會好好的。