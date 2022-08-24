台北市長柯文哲（右四）今中午率領市府各局處首長前往議會向國民黨團說明112年重大預算案。（陳薏云攝）

台北市長柯文哲今中午率領市府各局處首長前往議會向國民黨團說明112年重大預算案，不過副市長黃珊珊無故缺席，台北市議會國民黨書記長秦慧珠就怒批，當一天和尚敲一天鐘，柯文哲隨即說，黃珊珊在辦公室打包，讓秦慧珠更生氣，怒批「他是明天要離職嗎？」未請假不出席就是藐視議會。

秦慧珠於預算說明會開始時，先邀請全體人員起立為台南殉職的兩名員警默哀，隨後開始會議，秦慧珠劈頭即問，黃珊珊副市長怎麼沒來？有請假嗎？柯文哲表示，她應該在打包，我昨天看她辦公室在打包，秦慧珠即表示，今天是8月24日，應該還要上班，但經國民黨團確認，黃珊珊並未與國民黨團告假，秦慧珠痛批，當一天和尚撞一天鐘，黃珊珊還是副市長，領納稅人薪水，應該來議會報告，如果不報告又不請假，就是藐視國民黨團及議會。

秦慧珠痛批，台北政府態度散漫，預算內容空洞，柯文哲已經變成跛腳市長，市政府已經變成跛腳市政府，毫無功能，黃珊珊副市長竟然翹班不到議會報告，也沒跟黨團請假，柯文哲居然不知道，領導統御應該要檢討，大家都在混吃等退。而且幕僚說黃珊珊不來議會的理由是在打包，請問他什麼時候要離開，明天嗎？憑什麼今天打包。柯文哲則表示，回去再了解狀況。