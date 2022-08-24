吳淡如日前登上Joeman頻道大方介紹8000萬購入的養生豪宅，不只周遭環境優美，室內裝潢更是讓人看得目不轉睛，而這裡也被當作是自己休息享受的書房。她也在影片中分享許多自己的人生觀，引來網友紛紛留言，「難得不會嫉妒屋主的一次豪宅開箱」、「出淡如姊的人生哲學，細節講究程度之高」、「淡如姊真的有品味」

吳淡如帶領Joeman介紹她的豪宅，只見她的屋內裝潢擺設非常優雅貴氣，坦言這棟坐落在文山的房屋是跟熟識的學長買的，她當時看到第一眼，就決定不管有沒有錢，都要把它買下來當書房。之後她不但買下整棟豪宅，還保留原本建商所有賣房的裝飾，絕美的裝潢也讓而Joeman在參觀時驚呼連連。

這間被稱為書房的豪宅，吳淡如特別強調：「不要有生活感。」認為如果要寫作，那最好身旁的事物最好都不要跟自己有關，「喜歡我不在現實世界的感覺」，這種心無旁騖的感覺，讓吳淡如能夠更投入精神來寫作，就連2樓的餐桌都是把餐盤和餐具都擺好，不禁讓Joman吐槽：「只有建商才會這樣擺」。

吳淡如當初要求建商不要帶走裝飾。(圖/Joman Youtube)

吳淡如在臉書提到該間價值8000萬元的書房是半生辛勞才獲得的，本身並不是高調想要炫富，甚至有一半貸款是找弟弟贊助，「付得起是因為用存股的利息剛好可以付。」會有這次的影片，是因為跟Joman一起接了保險箱業配，用豪宅的主題去包裝罷了。