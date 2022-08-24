國民黨全台各地參選人紛紛到台中市與「藍營一姊」拍攝選戰宣傳照。（國民黨台中市黨部提供／張亦惠台中傳真）

國民黨全台各地參選人紛紛到台中市與「藍營一姊」拍攝選戰宣傳照。（國民黨台中市黨部提供／張亦惠台中傳真）

國民黨全台各地參選人紛紛到台中市與「藍營一姊」拍攝選戰宣傳照。（國民黨台中市黨部提供／張亦惠台中傳真）

國民黨全台各地參選人紛紛到台中市與「藍營一姊」拍攝選戰宣傳照。（國民黨台中市黨部提供／張亦惠台中傳真）

國民黨全台各地參選人紛紛到台中市與「藍營一姊」拍攝選戰宣傳照。（國民黨台中市黨部提供／張亦惠台中傳真）

國民黨全台各地參選人紛紛到台中市與「藍營一姊」拍攝選戰宣傳照。（國民黨台中市黨部提供／張亦惠台中傳真）

國民黨最強母雞效應 藍營選將搶與盧秀燕合體

台中市長盧秀燕上周正式獲國民黨提名競選連任，也與台中34位國民黨議員選將共同宣示競選，輔選效益已逐漸彰顯，台北市議員徐巧芯更在台北街頭掛出與盧秀燕的合照看板，讓全台各地多位藍營選將安排前往台中與盧秀燕合體拍宣傳照，顯見「藍營一姊」的影響力。

美麗島電子報日前公布8月台中市長選舉民調，爭取連任的台中市長盧秀燕大幅領先民進黨徵召的立法院副院長蔡其昌超過3成，挾著超過7成的施政滿意度及信任度，維持一定的高民調。

國民黨台中市黨部發言人許育璿表示，先前因徐巧芯在北市掛出與盧市長的宣傳照，陸續有其他參選人前來詢問，22日下班後國民黨包括台北美女議員鍾沛君、耿葳；新北林鼎超、蕭敬嚴；台南蔡宗豪及高雄女力軍團白喬茵、邱于軒、許采蓁等，至連參選南投市長的現任南投議員張嘉哲日前都前往台中與盧秀燕拍攝宣傳照，扮演國民黨最強母雞的重要角色，市長本人也非常開心。

積極爭取連任的台北市議員耿葳合照後大讚盧秀燕非常貼近年輕人，拍照動作超新潮；同為媒體人轉戰政壇的台北市議員鍾沛君則說，盧秀燕不只是人氣的母雞，更是從政的典範，她雖然是台中市長，但在台北也有不少粉絲。

高雄市議員參選人白喬茵、新北市議員參選人蕭敬嚴都說，市長不只溫暖、貼心還帶點搞笑，讓拍攝現場笑聲滿滿，氣氛輕鬆愉快。爭取連任的彰化縣議員曹嘉豪表示，一定要趕快掛上合體看板替自己選情加分；首披戰袍參選台中市議員李文傑、台南市議員參選人蔡宗豪也說，希望在盧市長的加持下，能順利將年輕人的心聲帶進議會。

國民黨台中市黨部指出，這場合體盧秀燕的拍攝行程就像北中南藍營議員參選人大會師，全台超強母雞帶小雞，緊密串連全台選情，也為國民黨年底選戰打上一劑強心針。