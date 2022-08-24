王瞳哭癱悲痛模樣惹鼻酸。攝影羅永銘

王瞳哭到無法自已模樣惹心疼。（翻攝臉書）

王瞳與艾成悲痛送艾成組後一成。（翻攝臉書）

王瞳追思音樂會上哭不停。（翻攝臉書）

王瞳追思音樂會上哭不停。（翻攝臉書）

演藝圈友人安慰王瞳。（翻攝臉書）

宋逸民牧師夫婦致詞。（翻攝臉書）

《新兵日記》演員齊致哀。（翻攝臉書）

王瞳穿艾成買給她的洋裝現身。攝影羅永銘

王瞳神色哀戚。攝影羅永銘

歌手艾成8月17日上午辭世，享年40歲。家屬親友今（24日）下午1時30分在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦2小時的「超乎想像 艾成了」追思音樂會，為一生熱愛音樂及表演的艾成完成想開演唱會的夢想。身穿一襲白色長洋裝、戴著白色口罩的艾成遺孀王瞳，神色哀戚抵達追思會現場，據悉這是艾成日前才買給她，要帶她回馬來西亞結婚、去海邊時穿的美美新衣，她穿戴著艾成的愛送他最後一程。追思會一開始播放影片，王瞳已忍不住眼泛淚光。

艾成追思會現場佈置如一個超大舞台，舞台上還擺上艾成生前最愛的麥克風，多首自創歌曲也在追思會上被演唱，就如同是一場艾成個人演唱會。追思音樂會主持人由家教會師母黃淑芬以及藝人潘奕如擔任，共安排12段節目。主持人說，艾成的第一個夢想是開萬人演唱會，第二個夢想是要娶王瞳，「這場演唱會是屬於艾成的！」

追思音樂會開場表演由王瞳、張芸京、潘奕如跟艾成一起組成的「耶！一同進城」演唱組曲〈超乎想像／傑作／重生／耶!一同進城〉；王瞳與張芸京還沒開唱，光是聽到艾成的歌聲就已經哭了，3人演唱結束後也忍不住激動擁抱。

此外艾成出道的選秀節目《超級偶像》評審黃國倫，也帶領的《超偶》歌手廖志良、江明娟、符瓊音、林吟蔚的大合唱〈全部攏是祢〉，艾成第一部主演的戲劇《新兵日記》演員群李興文、林道遠、阿龐、唐豐、傅子純、阿甘、錢君仲、潘柏希、浩子、阿猴也合體重現經典橋段，為具有革命情感的兄弟致哀。李興文代表致詞表示：「艾成，你的笑容、認真、真實，還有你憨厚帥氣一面，永遠留在我們心裡面。今天你可以卸下你肩膀上的重擔，因為你的任務完成了，希望接下來你要走的路、要面對光明、毫無畏懼、勇往直前。」他隨後整隊，帶著弟兄們一起向艾成鞠躬、敬禮，並齊聲祝福：「艾成，一路好走！」最後也謝謝大家來送艾成，「艾成真的是很好的弟兄，他帶給我們很多歡樂！」眾兄弟也輪流擁抱王瞳給予安慰。

「藝起發光教會」代表、牧師宋逸民表示，艾成真的很不夠意思，這麼早就去天家享福，他謝謝哈利路亞家教會盡心竭力付出，他們的愛讓艾成家人與王瞳得到最大安慰。他回憶過去一起攜手做公益時，艾成總是說「逸民哥，我沒有問題，一定全力以赴」，艾成已留下滿滿的愛，相信大家未來會在天家好得無比地見面，他請艾成的爸媽、王瞳要放心，「沒什麼把艾成放在耶穌手裡更值得安慰的事」。他最後表示，「藝起發光」很榮幸曾跟艾成一起並肩作戰，相處點滴全在所有人心中，永遠不會忘記，「兄弟，我們天家見」。王瞳則是邊聽邊哭得泣不成聲，悲傷模樣令人心疼。

《新兵日記》演員到場。攝影羅永銘

王瞳送艾成最後一程。攝影羅永銘

王瞳送艾成最後一程。攝影羅永銘

追思會上並首度公開艾成8月5日在民視攝影棚錄製胡瓜新節目《最強綜藝秀》帶來毫無冷場的熱舞演唱，一首〈對你愛不完〉贏得滿堂彩，卻也是他最後一次的舞台表演。

艾成生前人緣極佳，各方好友都齊聚一起，藝人葉歡、李興文、王俐人、江俊翰、白家綺、吳東諺、浩子、張可昀(小甜甜)、林道遠、李明依、陳妍安、Gino、苗真、傅子純、李宣榕、陳宇風、陳熙鋒、洪毛、邱子芯、潘柏希、錢君仲、阿甘、阿龐、唐豐、郭亞棠、瑭霏、羅子惟、楊淨宇、郭雅茹、余思達、林星慧、周宇柔、蔡承翰、余宥樂、小鹿等以及王瞳主演的《決勝的揮拍》男女主角也出席追思音樂會懷念艾成。