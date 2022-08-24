新冠肺炎疫情延燒，指揮官王必勝今表示，今日確診數來到近期新高，比上周上升百分之15，顯示疫情升溫已經確定。在99.5％都是輕症、無症狀個案的前提下，最需要的是保護脆弱族群，即高齡、兒童族群。

面對疫情確定上升，外界關注接下來的高峰期會落在什麼時候。對此，王必勝表示，這周開始，疫情明確向上，根據我們內部的模型推估，9月中下旬將是疫情高點，隨著每周資料進來，會再修正模型預測。

王必勝表示，指揮中心將持續機構住民的篩檢、給藥機制，也會加強65歲以上民眾，有症狀的時候趕快進行篩檢，確診後趕快給藥，相關的措施這2天也會趕快提出來。另外，也會鼓勵兒童疫苗施打，入校接種疫苗，讓疫苗施打更順利、疫苗覆蓋率更完整，並維持確診兒童就醫順暢，原先的綠色通道、專責病房等醫療資源也會讓他充足。

與此同時，王必勝也提醒長者、幼兒依建議繼續施打疫苗，未施打的長者和幼兒應減少出入人潮眾多的場合，避免外出用餐。對於長者、幼兒的照顧者，接觸前應確實洗手，適時戴上口罩。若長者、幼兒有症狀，照顧者應協助就醫。