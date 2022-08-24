全球氣候危機日益嚴峻，新北市府24日發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，新北市長侯友宜表示，將從從住商、環境、工業及能源、運輸等不同部門多管齊下，並制定《新北市氣候變遷因應行動自治條例》訂定及設立新北氣候基金，逐步達成2050淨零排放目標，並邀請全體市民、企業及公民團體一起來參與，守護共同家園。

新北市長侯友宜表示，淨零排放是全球趨勢，目前已有超過130個國家、240個城市宣布淨零排放目標，新北市2019年發表《新北市地方自願檢視報告》(VLR)，並成為全國第一個加入脫煤者聯盟的城市，2020年率先簽署氣候緊急宣言，2021年宣布「零碳翻轉、新北先行」，推出2030三大零碳藍圖，包括三重第二行政中心碳中和、大型開發案納入零碳設計及八里淨零示範區。

侯友宜說，今公布的「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」是邀集各領域專家、產業代表及公民團體，經過多次諮詢、討論、溝通後才得以完成，是新北市逐步實踐淨零承諾的另一里程碑。

侯友宜強調，白皮書發布代表新北市加入全球一流城市的行列，承擔2050淨零排放的責任，同時也提出《新北市氣候變遷因應行動自治條例》，為氣候行動打下良好法制基礎。

環保局長程大維表示，新北市府結合產官學與NGO成立「氣候變遷及能源對策執行委員會」，在「能源轉型效率提升」、「智慧運輸」、「循環經濟」、「韌性調適」等面向，共計推動80項計畫，每年投入200億資金，只為徹底翻轉城市、達成淨零目標。

程大維說，近期能源局公布2021年的電力排碳係數，數據顯示每度電的碳排放與2020年相較未降反升，代表新北市需要加速產業能源轉型及各部門節電成效，才能如期達成減量目標。

環保局說，新北淨零工作持續落實在各面向，並可見階段性成果，在工業及能源部門，輔導企業能源轉型，將在今年完成退煤最後一哩路「燃煤汽電共生機組退場」，2023年起，新北市即成為無煤工業城市。

在住商及環境部門，新北首創的節電診所，總計提供了1215處專業的節電診斷服務，培訓290位低碳規劃師，協助549處社區進行低碳改造，更與房仲業者合作，提出「新北節能E好宅」策略，首度在房仲平台上公開揭露社區建物能源效率，促使建物逐步邁向淨零建築。

而在運輸部門，擴建三環六線、發展智慧交控系統、提升大眾運輸市占率等，皆為淨零路徑中的重要措施，同時藉由公車電動化、公務車電動化等示範性作為，創造友善環境，帶動市場電動車產業發展。