「普丁大腦」、俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）23日為女兒杜金娜（Darya Dugina）舉行告別式。

有「普丁大腦」之稱的俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜金娜（Darya Dugina）遭汽車炸彈炸死，杜金22日透過友人發布聲明，直指烏克蘭是幕後兇手，更強調只是「報復、懲罰」烏克蘭的話「太low了」，不是俄羅斯人的方式，呼籲俄羅斯要取得最終勝利。

綜合俄羅斯「塔斯社」（TASS）、《紐約時報》（New York Times）報導，杜金與杜金娜20日晚間參加完活動後分別駕車返家，結果杜金娜因座車突然爆炸當場身亡，杜金全程目睹愛女座車陷入火海、難以置信。21日俄羅斯聯邦安全局（FSB）即宣布偵破案件，稱這起炸彈攻擊是由烏克蘭特勤部門策劃，由目前已逃往愛沙尼亞的烏克蘭女子沃夫克（Natalya Vovk）執行，俄羅斯將向愛沙尼亞提出引渡要求。

杜金22日更透過友人、俄羅斯億萬富豪馬洛非葉夫（Konstantin Malofeyev）對這起攻擊事件發布聲明，他開頭就表示女兒是在「納粹烏克蘭政權」的「恐怖攻擊」中喪命，在他眼前被爆炸「殘忍地殺死」。

他形容女兒是美麗的東正教女孩、愛國者、軍事記者、中央頻道的專家、以及哲學家，她說的話及報導向來深刻、克制，而且「從不鼓吹暴力及戰爭」。他說女兒是一顆冉冉升起的新星，旅程才要開始，結果卻被俄羅斯的敵人「卑鄙、偷偷地殺害」。

不過杜金說，儘管面臨這樣無法承受的打擊，也不會擊垮俄羅斯人，「他們想用血腥恐怖粉碎我們的意志，對抗我們之中最優秀、最脆弱的人，但他們將會失敗。」

他強調：「我們的心渴望的不只是報復或懲罰，這太low了，這不是俄羅斯人的方式，我們只需要我們的勝利，我的女兒在祭壇上獻上了處女生活，所以，拜託，贏吧！」

另據美聯社報導，杜金23日為女兒舉辦告別式，數百人排隊向她致敬。杜金在告別式上心碎表示，女兒是「為了人民、為了俄羅斯捐軀」，重申付出這麼高昂的代價只能用取得「最高成就」、「我們的勝利」來換，「她為了勝利而生、為了勝利而死，我們俄羅斯的勝利、我們的真理、我們的東正教信仰、我們的國家。」

杜金也在告別式上透露與女兒生前的最後對話，杜金娜告訴他：「爸爸，我感覺自己像個戰士，我感覺自己像個英雄，我想變成其中一個，我不想要不同命運，我想和我的人民、我的國家一起。」