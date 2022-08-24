德國經濟研究所(DIW)一位頗具影響力的經濟學家弗萊奇爾(Marcel Fratzscher)對路透表示，俄羅斯入侵烏克蘭對德國產生的經濟影響，將持續數年；弗萊奇爾還指出，對今年德國成長的影響將為減少3個百分點。

位於柏林的德國經濟研究所經常為德國政府提供宏觀經濟政策方面的建議，弗萊奇爾曾任該所主任，他表示，戰爭的影響可能持續到2025年，到時預計德國才會完全擺脫對俄羅斯天然氣的依賴。

從今年二月爆發俄烏戰爭以來，德國幾十年來所依賴的廉價俄羅斯天然氣成為反省和檢討對象，德國正在重新定位。

弗萊奇爾在接受路透採訪時表示，烏克蘭戰爭給德國經濟帶來了巨大損害。他還說，在今年初時還預估德國經濟會成長4.5%，現在可能只剩下1.5%。

由較高能源價格所帶來的高通膨問題，預計也將持續到約2025年。但是弗萊奇爾不認為應該對工資的上漲來設限。他說，現在的工會沒有像上個世紀70年代那樣強大，且預計今年工資將上漲4.5%，仍遠低於8%的通膨水準；而即使在未來幾年，也沒有跡象顯示會陷入工資/通膨螺旋式的上漲。