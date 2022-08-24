為助家長一次購足孩子的求學備品，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網即日起至9月12日祭出《你開學我放價》活動搶攻買氣，預計帶動開學季銷售年增突破30%，日系外資最新報告維持富邦媒「持有」評等，富邦媒今天股價收低。

開學商機湧現，momo購物網分享，返校必備的書包、K書專用桌椅、幼童睡袋及文具小物等各式求學用品買氣飆升，本月銷售較上月成長達40%，今年以具備減壓功效的「護脊書包」、符合各年齡需求的「成長型傢俱」及便攜好收納的「四季可用睡袋」最受消費者青睞，為助家長一次購足孩子的求學備品，momo即日起至9月12日祭出《你開學我放價》活動搶攻買氣，嚴選眾多育兒品牌如成長天地、怡倫家居、童樂可、怡寶、Tiger Family等限時下殺5折起，凡消費不限金額即可登記抽iPad，下單滿額最高再送600元momo幣等好康，預計帶動開學季銷售年增突破30%。

日系外資最新報告指出，momo的市場台灣零售業份額(不包括燃料、汽車、建築材料和煙草)在2021年為3.2%，看好中長期結構性趨勢，我們維持2022年到2024年每股盈餘不變，維持富邦媒「持有」評等，目標價為820元。