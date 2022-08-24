文化大學近期啟動校長遴選工作，目前進入最後決選階段的兩名學者，分別是台北商業大學前校長張瑞雄與文大研發長王子奇，星期五將提報給董事會圈選，新校長將於屆時出爐。

文化大學前校長徐興慶在去年5月初宣布不續任後，便由副校長王淑音展開代理。

受少子化衝擊，作為老牌知名私大的文化大學，在今年度的分發入學當中，招生缺額全國最多，引起關注，新任校長是否在董事會複雜的人際關係還有壓力之下，帶領學校突破重圍，紓解招生危機，外界都在看。

根據文大校長遴選辦法，校長候選人可由校董事推選或由校內教師連署推薦，亦可開放有意願者自行申請。校長候選人僅需對遴選委員說明治校理念報告並接受詢答，最終選出張瑞雄、王子奇將提報至董事會圈選。張瑞雄也回應，確實投入文大校長遴選。

一名文大教師透露，這次校長遴選過程還是非常複雜，參與遴選的學者無人能躲避來自董事會的派系角力還有校內複雜的人際壓力。而目前進入最終遴選階段的兩人，其中之一的張瑞雄，即便校務經驗豐富，但過去曾因為負面新聞躍上媒體版面，因此校內盛傳董事會力挺王子奇出任校長。

不過，該名教師說，王子奇在校內的行政經驗也不夠，目前最高職位當到研發長，之前曾任文大校務研究辦公室主任還有文大化學工程與材料工程學系主任，看不出來專長對招生有任何幫助，因此如果最後是他選上校長，校內老師們都十分擔心。

據了解，文大本次遴選委員過程，校方高層對所有環節可謂保密到家，遴選委員到底有誰，學校裡很少老師知道。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，私校校長遴選只是董事會勢力的展現，大多用人唯親，並不能選賢與能，這種遴選制度下產出的校長，可能會淪為董事會的傀儡，能展現治校專業的空間有限，文大應該也不例外。

尤榮輝說，目前國內大專校院遴選校長，以公立大學遴選機制最為公開，像是台大還要候選人發表治校理念，並經由校務會議代表推薦投票。為此呼籲私校比照辦理，讓校長遴選過程開誠布公地公平運作。