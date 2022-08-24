在旅遊旺季再拚一波業績，亞洲訂房網AsiaYo推出民宿線上旅展的活動，特別精選出親子、包棟、獨家房源、最新成立等不同主題的民宿分類，讓旅客有耳目一新的住宿選擇之外，預訂「活動民宿」使用APP結帳並輸入折扣碼「AYAPP90」，結帳可再享9折優惠，折扣後若搭配國旅補助1300元，以宜蘭的「我的秘密基地」民宿來看，每晚只需27元，訂購成功還送國際知名品牌-American Tourister的300元抵用金及有機保養品牌100元抵用金。

AsiaYo掌握全台最多的民宿房源，並統計出旅客的需求喜好，目前台灣旅客對於民宿最喜好的前8大需求，分別為包棟、親子設施、海景/山景、烤肉、麻將、卡拉OK、泳池、寵物友善，AsiaYo便針對上述8大喜好進行房源分類，旅客可以簡單明瞭地在平台中迅速找到自己想要的民宿。

以親子民宿為例，AsiaYo特別推薦位於宜蘭的禾沐親子民宿，房內附設專屬親子溜滑梯、花蓮的吉美民宿則設有鞦韆兒童遊戲區。包棟民宿的部分，特別推薦台南安平夏木漱石，可容納10至24人包棟，館內可烤肉及煮食，附設麻將及娛樂影音設備；而以Villa包棟海景聞名的花蓮喜悅民宿全館可容納12至18人，館內設有電梯及大空間連結，帶給旅客不一樣的旅遊體驗。

台南安平夏木漱石附設時尚歌唱設備，讓旅客可包棟度假。（AsiaYo提供）

AsiaYo線上旅展期間，前300位成功下訂民宿者，AsiaYo再加碼送價值720元的有機保養組，限量300份，領取方式將會於預訂成功7個工作天內，以電子郵件形式請旅客填寫收件資訊。