鍾東錦寫給黨員一封信。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣議長鍾東錦表態參選下屆縣長，他24日公開一封寫給國民黨員的信，他表示，這次選情是「1藍戰3綠」，呼籲大家共同團結、勇往直前，跟他一起打贏苗栗這一仗。

鍾東錦說，他積極走訪18鄉鎮市，準備各鄉鎮市競選總部開設與服務鄉親工作，過程中有民眾擔心他會遭到國民黨開除黨籍，但他認為這次參選，代表著國民黨必須改革，不僅是苗栗縣長之戰，更是守住苗栗藍天之戰。

鍾東錦指出，他前陣子收到來自立法委員陳玉珍來訊，陳玉珍分享自身2019年金門立委補選經歷，過程也是面對不公平的對待，後來沒退黨獨立參選，並且被撤銷黨籍，不過最終還是申訴成功，因此陳玉珍鼓勵他若參選被撤銷黨籍，一樣要做申訴程序。

鍾表示，黨中央混亂的提名機制、因人設事，沒有舉辦初選，由少數人決策，已經把支持者的信任，徹底踩碎，更讓國民黨人的尊嚴受到踐踏，曾經的百年大黨現在對外軟弱、對內蠻橫，如今退無可退，還成了年輕人揶揄、嘲諷的對象，作為一個老黨員，儘管痛心疾首，卻又莫可奈何。

他說，台灣的政治天秤如今陷入了致命傾斜，一黨獨大的民進黨，全面執政，換來的是全面專制，2022奪回青年參政的這一局，關鍵不在台中高雄，也不在雙北，而將在苗栗的正中心洶湧開來，他希望將紊亂失序的「黨治」框架打破，民意即黨意，即使面對1藍戰3綠，仍無所畏懼，盼黨員一起支持他。