民進黨台北市長參選人陳時中昨接受節目專訪大酸，台北市長柯文哲和夫人陳佩琪喜歡跳出來當第4組、第5組候選人；對此，柯文哲今參選2022暑期市政體驗營受訪表示，不要再去扯陳佩琪，這是選舉噴口水，「我也知道民進黨的策略，我太熟悉民進黨的選戰策略不需要隨著他們起伏。」
陳佩琪向來喜歡在社群網站上針貶時政，甚至曾在2年前「小明事件」和陳時中結下樑子，陳時中也曾經暗指陳佩琪「夫人干政」，陳時中昨上節目大酸，「他們（柯文哲、陳佩琪）夫妻都喜歡自己跳出來，要當第4組、第5組的候選人，那柯P以他現在的身分，是不能登記為第4組候選人，他太太要登記第5組是可以的。」
柯文哲表示，「不要再去扯陳佩琪，那都是選舉噴口水的語言，不再去回應，我也知道民進黨的策略，一質希望把我打成第4組候選人，陳佩琪第5個候選人，我太熟悉民進黨的選戰策略，所以我們不需要隨著他起伏。」
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