吳克群在《披荊斬棘的哥哥》初舞台表現亮眼。（和群娛樂提供）

吳克群近來全心備戰。（和群娛樂提供）

吳克群近來全力衝刺工作，全新創作專輯《銀河裡擁抱》大獲好評，緊接著參加音樂節目《披荊斬棘的哥哥》第二季，與杜德偉、蘇有朋、信、潘瑋柏、黃義達等共32位男星同台競爭。日前他以白色西裝帥氣造型登上「初舞台」，特別選唱代表作《為你寫詩》Remix版本驚艷全場！這首青春回憶殺瞬間引發網友激烈討論，紛紛表示「吳克群將落地成團」。初舞臺表現亮眼，現場觀眾集體K歌大合唱，值得欣喜的是，吳克群與潘瑋柏、張震嶽、楊長青組成小隊，獲得全場觀眾投票火力值最高票。

人氣火紅的王心凌剛奪下《浪姐3》總冠軍殊榮，這次特別為吳克群打call獻聲加持，她先是笑稱：「印象中的克群，好像是一位同手同腳的大師！」接著鼓勵打氣，「我相信再多多練習，一定可以克服的，祝福克群《披荊斬棘》一路到底」。

2人日前聚餐敘舊，是否有特別請教攻略？吳克群透露：她只告訴我 「不要當隊長」、「當隊長很累」要我放鬆去享受就好，她很希望看到我跳舞，我想應該是等著笑我。

被問及為何選唱〈為你寫詩〉？吳克群表示，「這首歌大家以為只是情歌，想不到卻道盡了我的一生。一生在作夢、寫人生的詩，因為夠瘋狂、總是想嘗試著做不可能的事，時間就會為我們靜止。所以也特別把愛情這兩個字改成作夢」！而該曲不但登上大陸QQ音樂飆升榜第5名，關於初舞台相關話題閱讀量相加高達8億次，呈現霸榜姿勢！微博網友發佈的初舞臺投票中位居第一，〈為你寫詩〉更是票數遙遙領先第2名。粉絲紛紛感動留言「我的青春記憶回來了」、「吳克群還是和記憶裏一樣狀態滿分」、「白色西裝造型像極了王子」、「吳克群唱功絕穩」。

被稱讚「凍齡」，他坦言目前回到小鮮肉20歲的體重，打趣說：「因為每次進去錄影就會瘦3公斤出來！」節目中遇見許多熟悉的朋友，他否認存在火藥味，這麼形容：「看到吳建豪、瑋柏、黃義達都有很多感觸，彷彿青春都回來了，張震嶽本來就是我年少時的偶像，想不到現在的他生活的態度又更迷人了，真的很鬆。」全心投入籌備演出，他坦言最擔心跳舞環節，苦笑說：「最重要的是很多人都以為我是唱跳歌手，說我很多歌都跳舞！拜託 我真的沒什麼跳舞好嗎⋯⋯《大舌頭》那個不算呀。」