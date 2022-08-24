中市新社高中田睿祥以4分0809成績，勇奪1500公尺金牌，並破大會紀錄。(台中市政府提供)

台中市政府籌辦全國田徑指標賽事「111年台中盃全國中小學田徑賽」，連續四天在台中市立豐原體育場舉辦，吸引來自全台277所學校，近2400位田徑好手同場競技。運動局長李昱叡24日表示，台中市選手前2天共勇奪17金16銀9銅，表現亮眼。

中華民國體育總會秘書長王景成指出，台中近年田徑運動發展突飛猛進，基層田徑運動成績躍居全國第一。「台中盃全國中小學田徑賽」納入中華民國田徑協會的全國重要賽事，也成為全國田徑潛優選手檢視訓練成果的舞台。

李昱叡表示，開賽兩天以來累計高達15項29人次破大會紀錄。徑賽部分，4×100公尺女子接力新民高中劉翊煊、黃璟柔、林芷亘及陳紜晞成績48.3，破大會紀錄並奪得金牌，大甲高中勇奪銀牌；1500公尺新社高中田睿祥以4：08.09成績勇奪金牌並破大會紀錄。

田賽部分，高女標槍大甲高中余胤璇成績45.09奪金破大會紀錄；高男標槍大里高中王思遠64.81獲得銀牌破大會紀錄，台中市選手前2日共獲17金16銀9銅，

李昱叡說，台中市積極推展田徑運動、提升技術水準，鼓勵栽培潛力選手，持續培育田徑運動人才。近年如東京奧運國手陳傑、全國運鉛球11連霸女將林家瑩、黑色閃電馬拉松冠軍蔣介文等好手成績傑出；2022全中運台中市田徑表現亮眼，勇奪18金，榮登田徑最多金縣市寶座，彰顯台中田徑選手訓練成效。