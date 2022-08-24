老師們體驗國際教育課程。（公館國中提供／李京昇苗栗傳真）

公館國中國際教育課程融入闖關活動。（公館國中提供／李京昇苗栗傳真）

公館國中帶老師們一起「上課」體驗校方國際課程。（公館國中提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣公館國中推動國際教育有成，這2天全台各縣市70位老師到苗栗參訪，公館國中也實際帶老師們一起「上課」體驗校方國際課程，包括關闖、製作客家美食、走訪社區，藉由課程交流，提升大家對國際教育有別以往的認識，讓國際教育也可以很在地。

校方22日先安排大家到苗栗苑裡進行世界咖啡館課程，重頭戲則為23日在公館國中及公館鄉舉辦的課程活動，首先公館國中音樂班演奏迪士尼經典動畫的配樂，讓音樂拉近彼此的距離，並一起玩闖關活動，同時以各國打招呼語作為通關密碼，並讓關主向大家介紹各國特色。

另外，還有體驗製作客家美食，並一起品嘗客家料理，同時介紹客家文化。並走訪石圍墻社區、實作稻草結繩以及參觀苗栗特色館，透過一整天的課程，訓練5項感官以及帶入生活，讓這次參與師長們體驗校方國際課程。

除各縣市教師，教育部國際及兩岸教育司秘書董慶豐、苗栗縣政府教育處徐建男副處長、學管科科長王芝翔等人到場參與。公館國中校長方麗萍說，校方推動國際教育近2年，以往大家比較注重學習國外歷史文化，但校方把在地文化融入國際，同時並進讓學生學習國際議題，也對苗栗家鄉有更深層的認知

台灣國際教育旅行聯盟2.0召集人林香吟表示，透過這次體驗感覺到校方設計課程時非常用心，可以提供苗栗或國外學生豐富地景風貌跟有趣的學習內容，大家參與過程都有身在日本長野、山形等地區的感受，苗栗這幾年在接軌國際上提升許多。

徐建男說，縣府協助各校推動國際教育時，希望能將在地特色結合國際議題，並將課程帶至教室外的場域，讓學生能從實際生活體驗中「有感」學習，實踐「越在地，越國際」的目標，這次交流也讓大家看到苗栗在課程與教學展現的軟實力。