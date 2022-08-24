台北市長柯文哲自認清廉市長，但據北市府統計，柯任內遭貪汙起訴的公務員為108人，相比前朝郝龍斌時代的102人還多，北市議員吳沛憶批評，柯曾大力宣揚自己讓北市貪汙變少了，如今數據會說話，看看柯還敢不敢整天打清廉牌。對此，台北市政府副發言人魏文元回應，單看遭起訴案無法反應真實數字，柯任內涉貪且遭起訴者僅26案、43人。

柯文哲2019年曾在臉書進行「風行草偃」成語教學，他稱，簡單而言就是上行下效，上位者要用德性來領導下位。另個說法是「上樑不正，下樑歪」，長官的態度會影響部下，這點從數字就看得非常清楚，過去4年台北市政府因貪汙被起訴的人數不到前朝的一半。

吳沛憶質疑，據市府統計，郝龍斌時代貪汙遭起訴共102人，柯文哲時代貪汙遭起訴共108人，柯明顯超車前任，按照「柯學」解釋，一定是「上樑不正下樑歪」所造成。

吳批評，柯文哲2018年11月曾說「我任內有哪個局處長是因貪汙下台？」但2020年前北市公燈處長陳榮興因弊案遭檢調約談，隨後離職，2022年前北市殯葬處副處長王文秀被聲押，現已辭職，以及台北市勞動局長陳信瑜特別費弊案遭搜索，「任期越後面，涉弊案的層級越高。」

吳表示，公部門同仁絕大多數清廉，但難免有少數害群之馬，但柯最大的問題是說的比做得多很多，「唯有貪汙起訴，是做的比說的多」，柯市長任內涉貪人數甚至超車前任。她狠酸，這樣的表現還敢整天打清廉牌，誰給你的勇氣？

對此，魏文元回應，從數據來看，柯市長任內市府員工因貪瀆遭起訴的案件數確實為46案、108人，但偵辦政風案不像刑事案，罪證確鑿後即可快速破案，必須長期佈局、逐步釐清事情真相後，才會進一步起訴，過程可能耗時，因此單看遭起訴案件數，無法如實反應真實數字。

魏文元指出，柯市長任內真正涉貪瀆且遭起訴的案件數僅26案、43人，其中14案為偵查中、未定案，和前朝馬英九市長任內、郝龍斌市長任內相比，確實連一半都不到，顯示柯已成功塑造台北市政府清廉勤政的文化風氣，數據會說話，相信不用是數學家也看得明白，請議員做好功課再來指教。