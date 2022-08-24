前總統陳水扁近日接受訪問時，狂電民進黨台北市長參選人陳時中，批他當疫情指揮官時還在寫選舉輸，沒專心在防疫上，相關言論引起各界關注。不過稍早陳水扁發表3點緊急聲明，強調談話內容的核心價值被扭曲，更高喊「陳時中將成為民進黨第二位台北市長」。

陳水扁接受本報詢問表示，他是5月邀約，原訂6月聊敘，因確診延到7月，所以才會直到現在才播出。

陳水扁3點聲明如下：

1、陳時中將成為民進黨第二位台北市長

自從1994年阿扁贏得首都市長後，1998年阿扁以選後還有76%施政滿意度輸掉蟬聯機會。直到2022年民進黨提名候選人陳時中，這是民進黨贏得台北市長最接近的一次選舉。阿扁深信在三強鼎立下，一定可以拉大領先差距，無懼可能的棄保效應，最後成為民進黨第二位台北市長。

2、永遠第一陳時中擔任台北市長綽綽有餘

陳時中擔任全國牙醫師公會理事長，率先成功推動健保總額管制，節省不少公帑並造福牙醫界。陳時中也是第一名的牙醫出身的衛生署副署長、任期最長的衛福部長，政績斐然，深受肯定。擔任防疫指揮官備極辛勞，也是全球做的最好的防疫指揮官。相較其他候選人，更能勝任首都市長的工作。

3、擔任防疫指揮官縱有分歧也是瑕不掩瑜

陳時中從防疫指揮官退下來參選台北市長，過程中必然會有對手利用防疫期間的爭議枝節扭曲抹黑，這是選舉必經的黑暗過程，陳時中必須要小心應對。最重要的是不能被對手激怒。陳時中為了做好國人的防疫，兼顧健康與經濟，先防疫後選舉令人感佩，但阿扁擔心參選市長準備時間不夠。縱有分歧也是瑕不掩瑜。阿扁力挺更堅信陳時中可以成為民進黨第二位台北市長。