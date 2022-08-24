渡假村總經理陳永成表示，期待更名後，能夠開創「在地共榮」新紀元。（張毓翎攝）

台南市尖山埤水庫在日據時期提供新營糖廠製糖用水，直至2000年糖廠關閉，埤塘失去原來舞台後，台糖公司將它轉型為休憩園區，並於2003年成立「江南渡假村」，發展旅宿觀光，歷經近20年，為了深化與在地連結，今年正式更名為「柳營尖山埤渡假村」。

渡假村總經理陳永成表示，2015年渡假村轉變以自然環境為本，開始進行動植物調查，發現原來園區環境生態非常豐富，在園區內就可看到穿山甲、貓頭鷹等生物；此外，當時也深入探究尖山埤建造過程，才了解到尖山埤與地方有許多息息相關的歷史故事，便興起想把渡假村更名的念頭。

陳永成說，渡假村位處偏僻，也希望結合周邊人氣景點，推出住宿旅遊的遊程專案，並與在地的新山國小、農農聚場、果毅社區發展協會、青創小農合作，各類體驗活動，讓外地來的遊客深刻感受到台南人的好客與熱情，也讓地方發展可以更好。

江南渡假村更名「柳營尖山埤渡假村」後，原有的扇形商標也更改為圓形標誌，呈現出尖山埤同時擁有淺山生態與水庫環境的特色。陳永成提到，沿途包含國道3號及市道的路標指示牌，已發文請相關單位協助更改名稱，期待更名後，能夠開創「在地共榮」新紀元。

配合渡假村更名，園方9月推出《園宇宙》活動，凡活動期間入住的民眾可參加抽獎，且若為當月壽星，憑證入園門票只要1元，另為感謝教師、醫護人員、軍人及警消人員的辛勞，9月活動期間出示證明，不分平假日住宿皆享5折，以及假日門票100元及園內餐廳免收服務費優惠。