國內疫情平穩降溫，各餐飲集團爭食疫後商機，王品集團過往以內用、體驗型品牌為發展主力，因應疫後消費習慣變化，已著手布局外帶外送市場。今年初推出的純外帶品牌「來滋烤鴨」，於本月開第二家門店，同步祭出中秋「買一送一」優惠；而「12MINI快煮鍋」今年調整營運方向，鎖定外帶外送店型全速展店，9、10月預計新增3家TO GO門店。

由於「享鴨」在三級警戒期間外帶外送業績爆發，還曾包辦營業額排行榜前三名，王品集團開始思考進軍外帶烤鴨市場的可能性，經過半年以上的市場調查、菜色研發、口味測試，第一家純外帶品牌「來滋烤鴨」於今年應運而生，主打單人就能輕鬆暢享五星飯店級烤鴨，目前已開出新北南勢角、新北新店兩家門市。

突破傳統烤鴨需要多人共享的困擾，「來滋烤鴨」推出外帶市場首創的「個人烤鴨獨享餐」，只要268元，就能享用1／4隻櫻桃烤鴨搭配荷葉餅，以及「一鴨二吃」回魂香蒜鴨架；全新菜色「片鴨捲餅餐」，口感紮實的片鴨捲餅搭配回魂香蒜鴨架、綜合滷味，令人允指回味，每份288元；「滿分半鴨餐」包含半隻片皮鴨並附上經典荷葉餅、蔥段、甜麵醬組合，還有干鍋辣子雞、蔥爆蠔油牛、豆豉青龍雞3款主廚料理擇1，搭配滷味拼盤或香麻鴨血豆腐等小品5選1，以及香蔥鴨絲飯 2 碗、半鴨蔥爆鴨架、飲品2杯，每份798元。

慶祝二店開幕和中秋連假到來，「來滋烤鴨」自8月29日至9月18日祭出「買一送一」優惠，現場購買滿分半鴨餐或琥珀半雞餐，免費贈價值120元的來滋滷味拼盤一份；或於9月4日前至「王品瘋美食APP」領取優惠券，現場消費上述2款套餐就可兌換價值120元的香麻鴨血豆腐一份。

「12MINI快煮鍋」也在去年禁內用期間創外帶外送佳績，單日可賣破千鍋，看準這股趨勢，今年於台北小巨蛋、台中公益路推出主攻「外帶外送」的TO GO店型試水溫，減少內用席次、增設獨立外帶櫃檯，兩店外帶外送業績占比高達8成5，驗證品牌策略成功。因此「12MINI快煮鍋」日前宣布推出「大展店計畫」，加速拓展外帶外送門店，7、8月已新增5家，9、10月預計再開3家。

為了強化外帶業績，「12MINI快煮鍋」推出「外帶肉加倍」活動，8月31日前於台北慶城、汐止遠雄、汐止新台五店現場或電話外帶鍋物，就享肉品免費加量優惠。