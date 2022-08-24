新竹市24日新增858例確診個案，今年以來累積9萬8905例，居家照護者為4433人，居家隔離為1361人。另考量9月即將開學，國人及境外生返台入境需求增加，指揮中心調升入境總量人數為每周5萬人次，衛生局呼籲入境民眾務必遵守返國入境後之各項防疫措施。

衛生局說明，入境檢疫採「3天居家檢疫＋4天自主防疫」為原則，前3天居家檢疫處所需為「符合1人1戶條件之自宅或親友住所」或「防疫旅宿」，後4天自主防疫處所則需符合「1人1戶」之規定，若需更換隔離地點，需向新隔離所在地衛生局申請。

另，自表定航班抵台時間為9月1日後入境者防疫措施略有放寬，前3天檢疫規則不變，後4天自主防疫處所則放寬為「1人1室」，且更換自主防疫地點，無需再向地方政府申請地點異動作業。

衛生局強調，入境檢疫為防堵疫情蔓延的重要關鍵，請民眾務必遵守相關規範，並提醒民眾及青少年學童家長，疫苗接種率為防疫重要環節，應盡早接種疫苗，以於下一波疫情侵襲前提升自我保護力。