網紅Bump是柬埔寨詐騙案吹哨人，他昨（23）日下午應邀到台中市治安及公安會報聯合會議分享反詐騙經驗。台中市長盧秀燕表示，市民「識詐」才能「阻詐」，要認識詐騙就需要Bump這樣有影響力的青年夥伴投入，比起官方宣傳，其實青年朋友更厲害。

盧秀燕昨日在臉書發文表示，市府從7月初就邀請Bump，終於在23日成行，Bump向市民說明「反詐要從教育做起！」因救援只是事後挽救，唯有宣導及教育才是反詐的根本，這點她也非常認同，畢竟新型態的詐騙手法多元，認識詐騙才不容易被騙。

盧秀燕指出，市府因應詐騙案件，跨局處成立「打詐地方政府隊」，由警察局主導並偕同教育局、勞工局、交通局、民政局、社會局與衛生局等相關局處，透過學校、就職服務站、社區活動中心、社區關懷據點等多元管道宣導防詐資訊，擴大犯罪預防宣導觸及面，提升市民反詐意識。

盧秀燕強調，市民「識詐」才能「阻詐」，要認識詐騙就需要如同 Bump 這樣有影響力的青年夥伴投入，比起官方宣傳，青年朋友更厲害。