民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（24）日在競總總幹事黃世杰與桃園市議員鄭淑方的陪同下，出席慈馨公益關懷協會舉辦的「以愛樂活～銀髮族與弱勢家庭婦女社會福利宣導」活動，並對桃園的「實物銀行」進行了解。

鄭運鵬於臉書說明，「實物銀行」的功能，是即時供應食物、日用補給品，並安排社工提供個案輔導及客製化採購服務。而在桃園，有23家社區實物銀行，南、北區各有1家實體實物銀行旗艦店，其中專為身障朋友設計的實物銀行則有4家。

鄭運鵬強調，桃園的安家實物銀行有與市內量販店或大賣場合作，將即期食品運送至實物銀行保存，再提供給有需求的民眾。除此之外，還結合轄內258家愛心餐飲業者與1530家超商賣場，讓弱勢家庭使用愛心餐食券或實物代券，以獲得便當、早餐、麵食或日用品等物資。

最後鄭運鵬也感謝慈馨關懷協會，提到其長期與政府合作共同照顧弱勢家庭及銀髮族，「今年上半年就發放了2392張愛心餐食券，以及2727張實物代券」。他更保證，未來若由他擔任市長，一定會讓愛心事業，運轉得更好、更貼心，「因為協助地方的民眾解決他們的困難，我總是全力以赴。」