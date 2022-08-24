儘管消費型電子市場低迷不振，手機、NB等首當其衝，但搶攻即將到來的開學季，華為一口氣推出三款NB新品，針對不同價格帶滿足消費者需求。由於華為目前在台灣市場並無智慧型手機產品販售，目前將主力產品轉向NB市場，不啻也是「山不轉路轉」的行銷策略。

華為本次一口氣端出三款新NB產品，包括HUAWEI MateBook X Pro旗艦筆電，軟硬體全方位升級，以及首次引進台灣市場的HUAWEI MateBook D16，強調16吋大螢幕高性能筆電，還有就是HUAWEI MateBook D14，其擁有輕薄金屬機身，不管學習或辦公都攜帶方便。這三款新品皆搭載最新第12代Intel Core處理器，性能強大，且支援HUAWEI自研技術「超級終端」，提高生產力。

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，華為品牌為滿足不同消費族群的需求，打造豐富的筆電產品線，這三款筆電新機，相信可以滿足智慧辦公、商務使用、線上學習等更多元的使用需求。這次也推出Intel EVO認證性能強大的筆電產品。未來，華為也將持續以『超級終端』為消費者帶來智慧辦公新體驗。華為筆電在全球多個市場皆有突破性銷售佳績，以台灣市場來說，2022年上半年的銷售，相較去年同期便增長了133%，期望未來可讓更多台灣消費者享受華為產品帶來的智慧生活體驗。

售價部分，MateBook X Pro建議售價54,990元、MateBook D16建議售價30,990元、MateBook D14建議售價28,990元，即日起於各指定通路正式上市。