鼓勵雲林縣新住民子女向學，建研會頒發助學金。（蘇俊豪服務處提供／張朝欣雲林傳真）

中華民國工商建設研究會中區聯誼會（建研會），為鼓勵新住民子女努力向學，設置「用愛培力建研之子」新住民子女助學金，24日在雲林縣四湖鄉飛沙國中，頒發21名獲獎學生每人2萬元， 希望透過社會各界的愛心，讓更多新住民子女藉由教育改變未來，走出自己精彩的人生。

新住民子女助學金由雲林縣國中小各學校，依學生學習態度及表現評估推薦，經評選共有21名學生獲獎，24日頒獎典禮由雲林縣副議長蘇俊豪、建研會中區會長周伯良、建研會主委黃彥富等人共同主持，獲獎學生的家長到場與孩子共享榮耀，場面溫馨。

蘇俊豪表示，雲林新住民子女就是我們的孩子，每一名孩子都需要大家的關心與支持，建研會以民間組織實際行動付出關懷，幫助孩子就學所需，希望拋磚引玉，吸引更多人一起來關懷新住民子女，讓這份愛心永續傳承下去。

周伯良、黃彥富說，我們看見新住民子女積極向上的學習態度，感到很歡喜，也覺得應該要彰顯他們的正向能量，讓更多人看見，讓更多人給予鼓勵，也期待他們將來長大也能回饋社會，成為更好的人。

得獎學生中，就讀台西國中的丁同學，自小父母離異，由祖父母撫養長大，雖然父母親不在身邊，但也因此養成他獨立自主的個性，課業方面用心努力，在校成績優秀。擔任小老師盡心盡力，也熱衷參與班級事務，是老師不可多得的好幫手。

四湖國中吳同學，母親為越南籍，家中還有1名國小二年級弟弟，父母親北上工作，兩兄弟由祖父母扶養，吳同學在學校認真積極向學，前陣子祖母因病手術開刀，都由他照顧祖母的日常起居，是個懂事孝順的孩子。