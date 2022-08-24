台灣圓益石英公司今年投資16億元新建3廠，24日舉辦動土儀式。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

在苗栗縣深耕26年的台灣圓益石英公司，今年在銅鑼中興工業區北區新建3廠，24日舉辦動土典禮，苗栗縣長徐耀昌與圓益石英公司董事長趙寬俊持鏟動土，並且焚香祝禱新建工程開工順利，未來落成也將提供100多個工作機會，帶動地方產業發展。

台灣圓益石英公司引進製造技術，專業生產半導體廠不可或缺的石英器皿及維修服務，主要客戶為國內各大半導體廠，提供半導體製程生產設備使用，目前已在銅鑼中興工業區設有2個廠區，今年投資16億元新建3廠。

今天動土儀式，徐耀昌、趙寬俊、議長鍾東錦、銅鑼鄉長謝昌年等，持鏟動土、焚香祝禱工程順利。趙寬俊表示，26年前在苗栗以一間小型半導體材料生産公司開始發跡，2018年擴建第2廠區，今年動工第3工廠要感謝苗栗謝政府的支持。

他說明，3廠新建工程將在3000坪腹地建設2500坪工廠，預計產能可以增加2倍以上，讓半導體生產時需要的石英可以供應地更加順利，台灣半導體公司能順利增加產量，對台灣維持全世界半導體生產重地的地位盡一份心力，同時更加協助活化地方經濟，增加在地就業機會。

徐耀昌表示，台灣圓益公司在苗栗設廠也積極回饋地方，不但捐贈銅鑼地區警用巡邏車、支援縣府舉辦慢魚計畫相關會議的韓文翻譯、認購幼安教養院中秋月餅、端午粽子、麵包等照顧弱勢族群，嘉惠地方。