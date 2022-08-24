烏克蘭猛轟俄羅斯在克里米亞島上的薩基（Saky）空軍基地

近幾星期來，烏克蘭加緊攻擊俄羅斯占領的克里米亞。8月初，烏軍猛射飛彈，轟炸島上的薩基（Saky）空軍基地，嚴重破壞了俄羅斯戰機和基礎設施。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）24日報導，在相關攻擊中，烏克蘭摧毀或破壞了至少9架俄羅斯戰機。而接二連三的爆炸聲嚇壞了大批俄羅斯遊客，導致他們爭先恐後地離開克里米亞。

據說俄羅斯為了攔截烏克蘭飛彈，在島上部署了S-400防空系統。沒想到，1名俄羅斯旅客穿著泳褲的留影在社群網上瘋傳，竟然暴露了它的位置，無意間幫了烏克蘭大忙。

烏克蘭部隊找出S-400的定位後，不但轉貼了照片，還幽默地向這位俄羅斯遊客表達感激。「也許我們對俄羅斯旅客太嚴厲了，有時他們真的很有幫助。像這位在俄羅斯克里米亞占領區伊夫帕托瑞亞（Evpatoria/Yevpatoria）附近防空陣地拍照的老兄，謝謝您，請繼續做善事！」

俄羅斯旅客爭先恐後逃離克里米亞

據信這張照片至少暴露了俄羅斯兩支S-400防空部隊，讓烏克蘭得以掌握相關情報。

自從蘇聯解體後，俄烏就為了克里米亞起衝突。事實上，從帝俄時代起，莫斯科便認為，島上的黑海天然港具有重大的軍事優勢。

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