烏克蘭猛轟俄羅斯在克里米亞島上的薩基（Saky）空軍基地

近幾星期來，烏克蘭加緊攻擊俄羅斯占領的克里米亞。8月初，烏軍猛射飛彈，轟炸島上的薩基（Saky）空軍基地，嚴重破壞了俄羅斯戰機和基礎設施。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）24日報導，在相關攻擊中，烏克蘭摧毀或破壞了至少9架俄羅斯戰機。而接二連三的爆炸聲嚇壞了大批俄羅斯遊客，導致他們爭先恐後地離開克里米亞。

據說俄羅斯為了攔截烏克蘭飛彈，在島上部署了S-400防空系統。沒想到，1名俄羅斯旅客穿著泳褲的留影在社群網上瘋傳，竟然暴露了它的位置，無意間幫了烏克蘭大忙。

烏克蘭部隊找出S-400的定位後，不但轉貼了照片，還幽默地向這位俄羅斯遊客表達感激。「也許我們對俄羅斯旅客太嚴厲了，有時他們真的很有幫助。像這位在俄羅斯克里米亞占領區伊夫帕托瑞亞（Evpatoria/Yevpatoria）附近防空陣地拍照的老兄，謝謝您，請繼續做善事！」

Maybe we are being too hard on russian tourists… Sometimes they can be really helpful. Like this man taking pictures at russian air defense positions near Yevpatoria, in occupied Crimea. Thank you and keep up the good work! pic.twitter.com/bj5oEyXU0H — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 22, 2022

俄羅斯旅客爭先恐後逃離克里米亞

據信這張照片至少暴露了俄羅斯兩支S-400防空部隊，讓烏克蘭得以掌握相關情報。

自從蘇聯解體後，俄烏就為了克里米亞起衝突。事實上，從帝俄時代起，莫斯科便認為，島上的黑海天然港具有重大的軍事優勢。