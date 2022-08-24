有部分因承受不了生鏽侵蝕已經凹陷變成窟窿，當地民眾常常摔車，大嘆沒有相關單位重視。(民眾黨提供／吳建輝彰化傳真)

當地居民表示，這條路這樣已經超過20年，零星事故很多，去年初跟今年3月都有發生幾次較大的事故。(民眾黨提供／吳建輝彰化傳真)

張勝彬也說，他住在附近，這條鐵板路他從小看到大，鐵板日積月累侵蝕破裂嚴重，有些地方越來越薄，就像刀片一樣，如果沒注意到的民眾直接衝撞，後果不堪設想。(吳建輝攝)

彰化縣田尾鄉北鎮村平和路２段路旁，有１段超過１公里的「鐵板路」，鐵板下蓋著的是水溝，由於年久失修，鐵板已經嚴重生鏽，更有部分因承受不了生鏽侵蝕已經凹陷變成窟窿，當地民眾常常摔車，大嘆沒有相關單位重視，無奈地說難道一定要等到發生更嚴重的意外，才要改善嗎。

台灣民眾黨彰化縣黨部主委、縣議員張雪如與田尾鄉代參選人張勝彬接獲民眾陳情，24日特別前往訪視傳說中的鐵板路，張雪如說，由於該路段只有4米寬，因此汽車在會車的時候，其中一輪一定會開上去鐵板上面，機車騎士也可能因為閃貓狗會車，其到鐵板上面來。

當地居民表示，這條路這樣已經超過20年，零星事故很多，去年初跟今年3月都有發生幾次較大的事故，後來為了提醒用路人注意特別放上招牌或盆栽警示，希望不要再有人掉下去水溝裡面。

張勝彬也說，他住在附近，這條鐵板路他從小看到大，鐵板日積月累侵蝕破裂嚴重，有些地方越來越薄，就像刀片一樣，如果沒注意到的民眾直接衝撞，後果不堪設想，而跟相關單位爭取修繕，也只允諾先改善短短100公尺，非要等到出大事情以後，才要通盤檢討嗎。

而水溝管轄單位農水署彰化管理處表示，民眾反映田尾鄉北鎮村平和路二段的水溝鐵板問題，該鐵板是彰化縣政府早期所施設，居民反映部分鐵板破損嚴重問題，也經委由縣府修復完成，農水署有同意在水溝加蓋更新，未來未整修的路段，也應該由縣府權責單位處理。