Omicron疫情升溫，外界關注次世代疫苗的整備進度。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今透露，食藥署昨已召開莫德納次世代疫苗緊急使用授權（EUA）審查會議，已要求廠商在26日前完成補件，預計周一審查。待EUA通過，有望在10月進貨。

王必勝今表示，針對莫德納次世代疫苗，食藥署昨日召開EUA審查會議，根據食藥署回報，已決定要求廠商補件，限期於8月26日前提交，預期會盡快於下周一安排審查。至於進貨的時程，原訂9月中旬有機會，不過他認為這個時間點太樂觀，預計10月才會進貨。

至於BNT次世代疫苗，王必勝表示，指揮中心非常重視，不管資料是否完整，都希望廠商趕快提供，以利進行審查。指揮中心上周已收到少部分的初步文件，有請食藥署進行審查，但要等到收到完整文件，才會召開EUA會議。待EUA審查後，將召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，與廠商訂購。

王必勝也提醒民眾，第4劑疫苗仍具有一定保護力，對BA.5也有效果，符合公費對象者若接種時間到，應趕快接種第4劑，提高防護力。